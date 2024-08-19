Завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы

В Азербайджане завершается выбор специальностей для абитуриентов (включая суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей.

Как передает Day.Az, выбор специальностей завершится сегодня в 23:59.

Процесс осуществляется через интернет. После завершения процесса отбора сначала на конкурсной основе по выбранным специальностям размещаются абитуриенты, а затем и суббакалавры. Размещение осуществляется с учетом последовательности специальностей, указанных в электронной заявке.

Отметим, что на 2024/2025 учебный год по I группе специальностей высших учебных заведений предусмотрено 13 315 плановых мест для учащихся азербайджанского сектора и 785 мест - русского. План приема студентов по совместному конкурсу обоих секторов составляет 5 890 мест. Так, всего по I группе специальностей выделено 19 990 мест, в том числе 14 407 мест на основании госзаказа.

Для II группы специальностей высших учебных заведений предусмотрено 11 335 плановых мест по азербайджанскому сектору и 575 мест - по русскому. План приема студентов по совместному конкурсу обоих секторов составляет 2 640 мест, всего для учащихся II группы специальностей выделено 14 550 плановых мест, в том числе 4 390 мест - по госзаказу.

По третьей III группе специальностей предусмотрено в целом 15 459 плановых мест, в том числе 4 318 на основании государственного заказа. Из общего числа плановых мест 11 854 отведено для учащихся азербайджанского сектора, 1 410 мест - русского, 2 195 мест - по совместному конкурсу обоих секторов.

В рамках приема в вузы по IV группе специальностей предусмотрено 3 520 плановых мест для учащихся азербайджанского сектора и 330 мест - русского. План приема студентов по совместному конкурсу обоих секторов составляет 750 мест. Таким образом, всего по IV группе специальностей выделено 4 600 плановых мест, в том числе 3 135 мест на основании государственного заказа.

Напомним, что на I этапе экзамена максимально возможный балл составлял 300, на II этапе - 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных в рамках обоих этапов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!