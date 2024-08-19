https://news.day.az/society/1682744.html Пожар в автобусе в Баку - ВИДЕО
Пожар в автобусе в Баку - ВИДЕО
На территории Гарадагского района Баку произошел пожар в пассажирском автобусе.
Как сообщает Day.Az, на место пожара прибыла техника и живая сила Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В результате пожара частично сгорел салон автобуса марки "DAEWOO" и задние левые колеса. Большая часть автобуса была защищена от огня. Никто не пострадал в результате пожара.
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