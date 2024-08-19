Пожар в автобусе в Баку

На территории Гарадагского района Баку произошел пожар в пассажирском автобусе.

Как сообщает Day.Az, на место пожара прибыла техника и живая сила Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате пожара частично сгорел салон автобуса марки "DAEWOO" и задние левые колеса. Большая часть автобуса была защищена от огня. Никто не пострадал в результате пожара.

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