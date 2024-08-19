В Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана назначен новый зампредседателя правления

Шахин Алиев назначен новым заместителем председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным министерства, соответствующий приказ подписал министр цифрового развития и транспорта Ряшад Набиев.

Отметим, что ранее Шахин Алиев занимал пост советника председателя правления данного агентства.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы.

Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

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