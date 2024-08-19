7-8 сентября в Шамахы пройдет очередной Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает в понедельник Day.Az, фестиваль пройдет в шамахинском селе Мейсери при поддержке Государственного агентства по туризму и исполнительной власти Шамахинского района.

На фестивале, который состоится на территории виноградарского и винодельческого комплекса ООО "Ширван шереблары", посетители получат возможность поближе познакомиться с производством винограда и виноделием, туристическим потенциалом Азербайджана, будут представлены различные развлекательные и шоу-программы.

На фестивале будут организованы дегустации винной продукции отечественных и зарубежных производителей, а также представится возможность ознакомиться с интересными историями винных домов.

Виноградарские и винодельческие заводы отдельных регионов страны продемонстрируют свой ассортимент вин, посетители смогут приобрести понравившуюся продукцию по самой доступной цене.

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