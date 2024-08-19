https://news.day.az/society/1682794.html Новая инфраструктура газоснабжения в Ханкенди - ВИДЕО
Новая инфраструктура газоснабжения в Ханкенди - ВИДЕО
После 44-дневной Отечественной войны на всех освобожденных от оккупации территориях продолжаются капитальные строительные и восстановительные работы.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на производственное объединение (ПО) "Азеригаз".
ПО "Азеригаз" SOCAR также проводит ряд необходимых работ по реконструкции инфраструктуры.
В городе Ханкенди эти работы также ведутся быстрыми темпами.
Более подробная информация в видеоматериале.
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