Новая инфраструктура газоснабжения в Ханкенди

После 44-дневной Отечественной войны на всех освобожденных от оккупации территориях продолжаются капитальные строительные и восстановительные работы.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на производственное объединение (ПО) "Азеригаз".

ПО "Азеригаз" SOCAR также проводит ряд необходимых работ по реконструкции инфраструктуры.

В городе Ханкенди эти работы также ведутся быстрыми темпами.

Более подробная информация в видеоматериале.

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