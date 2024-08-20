https://news.day.az/society/1682810.html В Баку в счетчике для воды обнаружено 2 кг героина
В Баку в счетчике для воды обнаружено 2 кг героина
Житель Баку обратился в полицию, сообщив, что внутри счетчика для воды, установленного в подъезде дома, подложен пакет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского РУП провели проверку по этому адресу, обнаружив в счетчике около 2 кг героина. Наркотики были изъяты.
Расследование по факту продолжается.
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