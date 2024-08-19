Тесты на выявление оспы обезьян уже в Азербайджане

Оспа обезьян - вирусное зоонозное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами натуральной оспы. Однако клинически он протекает легче, чем натуральная оспа. Резервуар инфекции включает ряд грызунов и нечеловеческих приматов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал АЗЕРТАДЖ специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, хотя случаев заражения оспой обезьян в Азербайджане не зарегистрировано, соответствующими органами проводятся все первичные профилактические меры с целью предотвращения распространения инфекции.

"В целом, в настоящее время в Азербайджане эпидемиологическая ситуация, с учетом и других инфекций, стабильна. В страну завезены тесты для лабораторного исследования на вирус оспы обезьян и необходимые лекарственные препараты от болезни. Вакцины против вируса оспы обезьян производятся в небольших количествах и распространяются только в странах, эндемичных для этого вируса", - подчеркнул он.

Эйвазов отметил, что передача вируса происходит при контакте с инфицированным животным, человеком или материалами, зараженными вирусом.

"Вирусы попадают в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки (рот, нос, глаза). От животного к человеку он передается через укусы, царапины, поедание мяса дичи, напрямую через биологические жидкости и косвенно через использовавшиеся для ран материалы. Считается, что болезнь передается от человека к человеку, в первую очередь, через крупные респираторные капли. Для заражения необходим длительный и интенсивный контакт.

Подсчитано, что скрытый период болезни обычно составляет 5-21 день. В начальный период, который может длиться до 5 дней, наблюдаются лихорадка, сильные головные боли, увеличение лимфатических узлов, боли в спине и мышцах, а иногда и катаральные и желудочно-кишечные симптомы. Через 1-3 дня после наступления температуры появляются характерные пузырчатые высыпания, напоминающие цветок. Эти высыпания начинаются на лице и переходят на другие участки тела. Частота смертей колеблется от 0 до 10 процентов", - сказал инфекционист.

Говоря о тех, кто входит в группу риска, Т.Эйвазов отметил, что в группе риска особое место занимают несовершеннолетние дети, беременные женщины, лица с иммунодефицитом.

"Профилактика инфекции состоит из неспецифических (соблюдение защитных, гигиенических правил) и специфических (вакцинация) мер. Одним из ключевых моментов является своевременное обнаружение и изоляция пациентов", - пояснил он.

Отметим, что оспа обезьян была впервые обнаружена у обезьян, используемых в исследовательских целях, в Дании в 1958 году. Вирус, обнаруженный у 9-месячного ребенка в Демократической Республике Конго в 1970 году, был зарегистрирован как "первый диагноз оспы обезьян у людей". В то время распространение вируса ограничивалось странами Западной и Центральной Африки.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Afrika CDC), случаи заражения вирусом оспы обезьян были обнаружены в 13 африканских странах.

Эти страны - Южная Африка, Кения, Руанда, Уганда, Демократическая Республика Конго, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Республика Конго, Камерун, Нигерия, Кот-Д'Ивуар, Гана и Либерия.

Afrika CDC сообщил, что число инфицированных в 13 африканских странах составило 17 тысяч 541 человек, а зарегистрированный уровень смертности от болезни - 517 человек. 97 процентов зарегистрированных смертей от вируса произошли в Демократической Республике Конго.

Оспа обезьян была обнаружена в трех странах за пределами африканского континента. Впервые оспа была обнаружена в Швеции, Австралии и Пакистане в 2024 году, на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая заражения вирусом оспы обезьян в Австралии, 3 в Пакистане и 1 в Швеции.

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