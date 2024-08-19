https://news.day.az/society/1682834.html В Бейлагане ребенок утонул в канале
В Бейлагане ребенок утонул в канале
В Центр управления в чрезвычайных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на участке Главного Мильского канала, проходящем через поселок Ени Миль Бейлаганского района, утонул 1 человек (ребенок).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к поискам утонувшего привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре