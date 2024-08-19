В Бейлагане ребенок утонул в канале

В Центр управления в чрезвычайных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на участке Главного Мильского канала, проходящем через поселок Ени Миль Бейлаганского района, утонул 1 человек (ребенок).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к поискам утонувшего привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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