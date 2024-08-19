Изъята крупная партия наркотиков

В результате очередной спецоперации, проведенной совместно сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, удалось предотвратить введение в оборот большого количества контрабандных наркотиков, ввезенных в страну.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей информации, полицией и пограничниками в Сабунчинском районе города Баку были задержаны Азамат Ахмедзаде и его знакомый Шариф Мамедов, ранее также судимый за преступления, связанные с наркотиками.

Из автомобиля, которым управлял А.Ахмедзаде, было обнаружено и изъято 23 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Подозреваемые заявили, что взяли наркотики из тайника на территории столицы через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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