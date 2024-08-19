https://news.day.az/society/1682909.html К сведению пенсионеров
К сведению пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил августовскую выплату пенсий по стране.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве.
Было отмечено, что 9 августа были выплачены пенсии за август лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, в Абшеронском районе, а сегодня произведены выплаты в регионах страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.
"Граждане могут получить пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков", - подчеркивается в сообщении.
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