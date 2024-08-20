Мультикультурализм в Азербайджане должен стать образцом для всего мира

На протяжении многих веков исторически так сложилось, что Азербайджан находился на перекрестке дорог и с Севера на Юг и с Запада на Восток. Знаменитый Шелковый путь также проходил через Азербайджан. И надо сказать, что менталитет азербайджанского народа формировался под воздействием множества культур, религий и народов. Более того, как в нынешнем, так и древнем Азербайджане всегда проживало очень много разных национальностей и естественно имели свои определенные религии. Уже более тысячи лет на территории Азербайджана существует иудаизм, христианство и ислам, эти религии обогащали друг друга. Народы жили вместе на одной земле не просто как соседи, а как близкие люди. Были и смешанные браки и постоянные общения.

Об этом в интервью Day.Az сказал пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии, Протоиерей Константин Поминов.

По его словам, Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной и всегда ставил в приоритет охрану культурно-религиозного наследия страны. Азербайджан, продолжил наш собеседник, это древний край православных храмов, католических церквей, иудейских синагог и мусульманских мечетей.

"В Азербайджане заложена политика мультикультурализма и толерантности. Автором этой политики является общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и продолжается она при нынешнем Президенте Ильхаме Алиеве. И мы видим плоды этой политики. На протяжении всех 30 лет существования независимого Азербайджанского государства не было ни одного межнационального и межрегионального конфликта. Внутри Азербайджана все народы живут как братья, будь то иудеи, мусульмане или различные христианские направления. Мы живём на благо своей страны, нам нечего делить. Каждый возделывает свой сад, каждый опекает свою паству и своих прихожан, пытается этой пастве внушить, что он достойный гражданин Азербайджана. И в том, что все его помыслы и желания должны быть на то, чтобы наша земля процветала", - подчеркнул Протоиерей.

Пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии напомнил, что согласно Конституции Азербайджан является правовым государством, где сказано, что любой национальности и любой религиозного исповедания человек имеет все полноценные права.

"Мы не отделяем себя от культуры других религий и народов. Мы не просто общаемся, а помогаем друг другу, стараемся делать совместные общественные, политические, благотворительные акции. То есть, настоящая дружба и взаимопонимание - это то, что происходит в Азербайджане. Уверен, что Азербайджан будет и дальше идти курсом мультикультурализма, мы будем обогащать друг друга, молиться за нашу землю. Чтобы народ Азербайджана процветал не только материально, но и духовно. И надеюсь так будет на века", - сказал он.

Наш собеседник подчеркнул, что такая политика проводится ради наших детей. Они не должны видеть кровь, смерть, войны.

"Вот ради этого мира, спокойствия и чистого неба над нашей головой, мы и впредь будем стараться делать все, чтобы мир и процветание были на нашей земле. В свое время Гейдар Алиев сказал такие замечательные слова: "Богатство Азербайджана не в его ресурсах, а в многонациональности. Действительно, то что Азербайджан многонационален, свободен и демократичен и в нем проживают различные национальные и религиозные направления, свободно осуществляют свой культ - это показатель для всего мира. Я думаю что мультикультурализм в Азербайджане должен стать образцом для всех стран с многонациональным населением", - подытожил Протоиерей Константин Поминов.

Абдул Керимханов