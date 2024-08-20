https://news.day.az/society/1682941.html Синоптики предупреждают
Синоптики предупреждают
Во второй половине дня 20 августа в горных районах ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, повышение уровня воды в реках.
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