Синоптики предупреждают

Во второй половине дня 20 августа в горных районах ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, повышение уровня воды в реках.

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