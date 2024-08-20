https://news.day.az/society/1682942.html В Баку найдены гранаты и снаряды - ВИДЕО
В Баку найдены гранаты и снаряды - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов в Наримановском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с полученной информацией на территорию выехала оперативная группа разминирования Спасательной службы особого риска МЧС.
Специалисты обнаружили одну боевую ручную гранату М-75, 1 детонатор М-75 П1, 18 снарядов 7,62-мм калибра, и другие боеприпасы.
Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами оперативной группы.
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