Вниманию желающих стать водителями такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 25 августа экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку после 1 июля 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Водители, желающие принять участие в тестировании, должны зарегистрироваться до 10:00, 21 августа. По данным на 09:00 20 августа, зарегистрировались уже 1 093 водителя.

Напомним, что для участия в экзамене водители должны сначала создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ (https://ekabinet.dim.gov.az/) и пройти регистрацию посредством сервиса "Регистрация для участия в тестовом экзамене по оценке специальной подготовки водителей такси по этическому поведению и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом".

Участие в экзамене платное. После создания "Личного кабинета" кандидаты должны внести на его счет необходимую для участия в тестировании сумму в размере 35 манатов. Внесенная сумма не возвращается кандидатам, которые зарегистрировались, но не явились на экзамен.

Тестовый экзамен будет проводиться на компьютерах в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (г. Баку, Бинагадинский район, ул. С.С.Ахундова, 108, рядом с ТюркПА). Кандидаты смогут распечатать "Пропуск на экзамен" через сервис "Печать пропусков и результатов электронных экзаменов" на сайте ГЭЦ после завершения процесса регистрации, за три дня до экзамена.

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