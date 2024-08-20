В Министерстве здравоохранения прошла встреча министров Азербайджана и России

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Встреча прошла в рамках рабочего визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в нашу страну.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией успешно развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах, передает Day.Az.

Был отмечен вклад взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между нашими странами.: "Дружеские отношения между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям. Вручение ордена "Достлуг" ректору Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петру Глыбочко - яркое тому подтверждение".

Указав на успешное сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, Теймур Мусаев также напомнил о визите российского коллеги в Баку в 2021 году: "В рамках визита подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области здравоохранения и медицинской науки. Документ играет важную роль в укреплении двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и способствует развитию медицинской науки".

Поблагодарив за теплый прием, министр здравоохранения России подчеркнул успешное сотрудничество между нашими странами. Указав на эффективное взаимодействие между Россией и Азербайджаном в области здравоохранения и медицинского образования, Михаил Мурашко подчеркнул важность деятельности Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

На встрече также были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества.

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