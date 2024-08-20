В Шамкире произошел взрыв в доме

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в частном жилом доме в городе Шамкир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, было установлено, что взрыв в двухэтажном доме произошел в результате утечки газа. Никто в результате инцидента не пострадал.

Силы МЧС приняли соответствующие меры безопасности. Ведется расследование.

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