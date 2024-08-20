Проведен мониторинг в возвращенных Азербайджану селах Газаха

В мае были проведены мониторинги в четырех селах Газаха, возвращенных Азербайджану в процессе делимитации.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".

Он упомянул, что указанные территории были массово заминированы.

"К сожалению, во время данного процесса в этих четырех селах произошли взрывы мин", - подчеркнул он.

Отметим, что 2 августа в селе Гызылхаджылы Газахского района, возвращенном Азербайджану на основании соглашения по делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года, взорвались мины, установленные Арменией.

В результате инцидента военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана гизир Ахадли Хаял Адинагулу оглу и сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Мехдизаде Афиг Мушвиг оглу получили ранения в области ног в результате взрыва противопехотной мины во время разминирования при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники Агентства по разминированию Алекперов Эльчин Ильхам оглу и Мирзаев Явер Гярай оглу получили осколочные ранения.

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