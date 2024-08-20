Ханкенди лидирует по количеству мин-ловушек

В результате проведенных в сентябре прошлого года антитеррористических мероприятий на освобожденных от оккупации территориях в основном были обнаружены мины-ловушки.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".

Он отметил, что мины-ловушки в основном встречаются в Ханкенди.

"На освобожденных от оккупации территориях регулярно встречаются мины-ловушки. На территории села Дашалты Шушинского района, сел Забух и Сус Лачинского района, Ходжалинского района, села Орта Гарвенд Агдамского района, села Булутан Ходжавендского района, сельском кладбище Горган Физулинского района были обнаружены и обезврежены мины-ловушки. Больше всего мин-ловушек находится на территории города Ханкенди", - добавил он.

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