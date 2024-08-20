Что прогнозируют синоптики для Баку на завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 19-24° тепла.

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