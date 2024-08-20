Как женщины помогают в разминировании Карабаха?

После объявления о создании женской группы по разминированию, включая должность парамедика, в общей сложности 54 человека подали заявки на участие в проекте.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".

Он отметил, что 16 июня 2023 года начались тренинги для 33 женщин, физическое и психологическое состояние которых соответствовало требованиям.

"Тренинги были проведены в Тертерском региональном офисе местным исполнителем проекта - Международным фондом Евразийской прессы и другим международным партнером проекта - Mines Advisory Group (MAG) из Великобритании. В настоящее время операции по разминированию проводят 25 женщин (23 сапера и 2 парамедика) в четырех командах, три из которых полностью состоят из женщин, а одна - в смешанной форме. Деятельность двух команд финансируется Государственным департаментом США через организацию MAG, а деятельность двух других команд финансируется Европейским союзом через Программу развития ООН", - подчеркнул Сафиханов.

По его словам, женские группы по разминированию в настоящее время проводят очистку заминированного участка в селе Намирли Агдамского района и поля боя в селе Гюллюджа.

"Кроме того, в селе Гюллюджа проводятся технические исследования. За истекший период 2024 года женскими группами по разминированию было расчищено 2 524 291 кв.м. территории и обнаружено 17 противотанковых мин и 6 неразорвавшихся боеприпасов. К деятельности женских групп по разминированию привлекаются профессиональные эксперты Международного фонда Евразийской прессы, а также собаки и крысы миноискатели бельгийской организации APOPO. Кроме того, при необходимости к операциям привлекаются минные тралы ANAMA.

Женские группы по разминированию начали свою деятельность с 25 сентября 2023 года и до 15 августа 2024 года очистили в общей сложности 3 203 997 кв.м. территории, в результате чего было обнаружено 12 противопехотных, 25 противотанковых мин и 77 неразорвавшихся боеприпасов", - добавил он.

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