Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

15 августа в 00:50 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на служебном участке погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), была пресечена контрабанда 7 кг 710 гр марихуаны из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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