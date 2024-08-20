https://news.day.az/society/1683055.html Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
15 августа в 00:50 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на служебном участке погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), была пресечена контрабанда 7 кг 710 гр марихуаны из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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