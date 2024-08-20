https://news.day.az/society/1683103.html Хорошая новость для пассажиров Баку-Агстафа-Баку
Хорошая новость для пассажиров Баку-Агстафа-Баку
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 22,23,24 и 25 августа в целях обеспечения пассажирского спроса.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЖД.
Согласно информации, пассажиры могут также совершать поездки по этой линии в обоих направлениях на поездах, которые курсируют по обычному расписанию каждый день утром и вечером.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az) или через приложение "ADY Mobile".
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