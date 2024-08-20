Арестован экс-чиновник минсельхоза Азербайджана

На основании информации, поступившей из министерства сельского хозяйства о незаконном занятии частными лицами земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в поселке Рамана города Баку, и проведении соответствующих строительных работ, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, расследование ведется в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, были выявлены серьезные подозрения, что Алиев Арзу Тевеккюль оглу, занимавший в 2019-2020 годах должность начальника Абшеронского регионального управления ООО "Государственное производственное и перерабатывающее объединение "Азараграр"" министерства сельского хозяйства, злоупотребив своими должностными полномочиями, в обмен на неоднократные взятки в крупном размере от обратившихся к нему отдельных лиц и покровительство, создал условия для завладения ими земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящимися на балансе этой организации, и проведения там строительных работ.

На основании собранных доказательств, связанных с указанными фактами, Арзу Алиев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, на основании представления следователя и осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием прокурора решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия в направлении привлечения к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в совершении указанных преступных действий.

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