https://news.day.az/society/1683125.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
Землетрясение зафиксировано в Каспийском море в 78 км к востоку от станции Ленкорань.
Как сообщает Day.Az, об этом распространил Центр сейсмологической службы.
Сообщалось, что магнитуда землетрясения, произошедшего в 21:03 по местному времени, составила 3.8 баллов, а глубина землетрясения составила 38 км.
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