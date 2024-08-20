Землетрясение на Каспии

Землетрясение зафиксировано в Каспийском море в 78 км к востоку от станции Ленкорань.

Как сообщает Day.Az, об этом распространил Центр сейсмологической службы.

Сообщалось, что магнитуда землетрясения, произошедшего в 21:03 по местному времени, составила 3.8 баллов, а глубина землетрясения составила 38 км.

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