https://news.day.az/society/1683148.html Как долго продлится пыльная погода?
Как долго продлится пыльная погода?
По данным автоматических станций, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Как сообщила Day.Az заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,2-1,3 раза.
Пыльная погода носит трансграничный характер в зависимости от метеорологической ситуации и сохранится в течение дня", - отметила она.
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