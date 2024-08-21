Как долго продлится пыльная погода?

По данным автоматических станций, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Day.Az заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,2-1,3 раза.

Пыльная погода носит трансграничный характер в зависимости от метеорологической ситуации и сохранится в течение дня", - отметила она.

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