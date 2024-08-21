https://news.day.az/society/1683168.html В некоторых районах Гянджи временно отключён газ
В некоторых районах Гянджи временно отключён газ
В некоторых районах города Гянджа прекращена подача природного газа. Это связано с проведением "испытаний на герметичность" и другими ремонтно-восстановительными работами на 1-й городской линии.
Как сообщили Day.Az в гянджинском региональном управлении по эксплуатации газа ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR), подача газа будет восстановлена после завершения работ.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре