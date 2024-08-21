В некоторых районах Гянджи временно отключён газ

В некоторых районах города Гянджа прекращена подача природного газа. Это связано с проведением "испытаний на герметичность" и другими ремонтно-восстановительными работами на 1-й городской линии.

Как сообщили Day.Az в гянджинском региональном управлении по эксплуатации газа ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR), подача газа будет восстановлена после завершения работ.

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