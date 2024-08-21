В Лачине сожжено более 1 тонны конопли

Сотрудники Лачинского районного отдела полиции провели совместное мероприятие с другими структурами в соответствии с планом "Хаш-хаш 2024".

Как сообщили в среду Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе мероприятия на территории села Гюлябюрд на правом берегу реки Хакари было собрано и сожжено 7 035 кустов дикорастущей конопли весом более одной тонны.

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