https://news.day.az/society/1683244.html В Лачине сожжено более 1 тонны конопли
В Лачине сожжено более 1 тонны конопли
Сотрудники Лачинского районного отдела полиции провели совместное мероприятие с другими структурами в соответствии с планом "Хаш-хаш 2024".
Как сообщили в среду Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе мероприятия на территории села Гюлябюрд на правом берегу реки Хакари было собрано и сожжено 7 035 кустов дикорастущей конопли весом более одной тонны.
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