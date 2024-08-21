https://news.day.az/society/1683251.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.
Было отмечено, что магнитуда землетрясения, произошедшего в 14:45 по местному времени на глубине 66 км, составила 3 балла.
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