В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Было отмечено, что магнитуда землетрясения, произошедшего в 14:45 по местному времени на глубине 66 км, составила 3 балла.

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