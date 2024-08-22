Аскеранскую крепость очищают от мусора

В последние дни в социальных сетях распространяются вызывающие сожаление фото и видео о том, что посещающие освобожденные от оккупации территории засоряют их мусором. Подчеркиваю, что подобные действия являются не только административным правонарушением, но также противоречат моральным ценностям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Азербайджана Хикмет Ализаде.

Он сообщил, что уже совместно с Государственной службой экологической безопасности и ОАО "Темиз шехер" начата очистка территории вокруг Аскеранской крепости, расположенной в Ходжалы.

"Мы благодарим тех, кто воспользовался возможностью и своевременно обнародовал информацию, проявив гражданскую позицию по этому вопросу. Потому что физически невозможно держать под контролем все территории, мгновенно получать информацию о них. Поэтому гражданская позиция очень важна, и это способствует более оперативной организации работы. Поэтому мы очень благодарны тем, кто выступает именно с гражданской позиции. Еще раз обращаемся к гражданам, чтобы они не загрязняли эти прекрасные территории. Мы призываем их избегать этого, быть более чуткими в отношении к природе", - отметил он.

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