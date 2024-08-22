В Азербайджане обнародовали данные о пенсионерах

По состоянию на 1 июля 2024 года в Государственном фонде социальной защиты состояли на учете 1101,0 тыс. (на 1 июля 2023 года - 1096,6 тыс.) пенсионеров.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомстат.

Отмечено, что это составляет 10,8% населения страны. Из них пенсию по возрасту получают 64,4%, пенсию по инвалидности - 23,3%, пенсию в связи с потерей главы семьи - 12,3%. Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 12,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 491,3 маната или 49,0% среднемесячной заработной платы.

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