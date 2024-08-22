https://news.day.az/society/1683429.html Сколько будет длиться жаркая погода?
Сколько будет длиться жаркая погода?
В Азербайджане сохраняется стабильная, жаркая погода.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.
По его словам, завтра максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39° тепла, в Нахчыванской АР и низменных районах ожидается 35-38° тепла, местами 40° тепла, в горных районах 25-30° тепла.
"Жаркая погода в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится до 23 августа, а в Нахчыванской АР и низменных районах - до 23-24 августа", - сказал он.
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