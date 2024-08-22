Сколько будет длиться жаркая погода?

В Азербайджане сохраняется стабильная, жаркая погода.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, завтра максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39° тепла, в Нахчыванской АР и низменных районах ожидается 35-38° тепла, местами 40° тепла, в горных районах 25-30° тепла.

"Жаркая погода в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится до 23 августа, а в Нахчыванской АР и низменных районах - до 23-24 августа", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!