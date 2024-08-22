Восстановление водопровода Огуз-Габала-Баку завершено

Авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку устранена.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов, ремонтно-восстановительные работы в связи с аварией на водопроводе завершены и начался процесс его заполнения.

В соответствии с нормативным порядком ведутся интенсивные работы по восстановлению подачи воды в прежнем режиме.

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