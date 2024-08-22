Кабмин Азербайджана передал медучреждения АЖД госорганам

Кабинет министров Азербайджана принял решение о передаче медицинских учреждений ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в подчинение и распоряжение соответствующих государственных органов.

Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Центр дорожной гигиены и эпидемиологии Врачебно-санитарной службы и Дорожно-санитарная карантинная инспекция АЖД переходят в подчинение министерства здравоохранения, медицинские учреждения Врачебно-санитарной службы - в подчинение Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), имущественный комплекс, в котором находится детская железнодорожная больница Энджирли в поселке Мярдякян Хазарского района города Баку передана в распоряжение Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики.

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