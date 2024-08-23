В Азербайджане объявлены результаты приема в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭК) объявил результаты зачисления в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Day.Az с центра, абитуриенты (в том числе суббакалавры) могут проверить результаты конкурса на сайте Министерства образования и культуры или через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) посредством " номер вакансии" или "7-значный код" в электронной заявке на подбор квалификации. Узнать можно, отправив сообщение на номер 7727.

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