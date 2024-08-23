В этом районе Баку не будет света

В части Хазарского района Баку будут наблюдаться ограничения в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в связи с работами по обновлению старых проводов на линиях электропередачи в некоторых частях поселка Бина 23 и 26 августа с 10:00 до 15:00 ожидается приостановка электроснабжения на территории 2-го нового участка жилого массива "Бина Атчылыг".

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