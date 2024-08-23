https://news.day.az/society/1683574.html В этом районе Баку не будет света
В этом районе Баку не будет света
В части Хазарского района Баку будут наблюдаться ограничения в подаче электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что в связи с работами по обновлению старых проводов на линиях электропередачи в некоторых частях поселка Бина 23 и 26 августа с 10:00 до 15:00 ожидается приостановка электроснабжения на территории 2-го нового участка жилого массива "Бина Атчылыг".
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