Рекорд по числу поступивших в вузы в Азербайджане

В 2024 году зафиксирован самый высокий показатель в истории образования Азербайджана в плане поступления в вузы.

Как передает Day.Az, в высшие учебные заведения страны были приняты 55 656 человек (включая 7 287 суббакалавров), говорится в информации, опубликованной на странице Azərbaycan Universitetləri.

Ранее Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса по приему в вузы. В нем приняли участие 82 883 человека.

Из них 55 656 (включая 7 287 суббакалавров) были приняты в высшие учебные заведения, 27 117 человек (1 579 суббакалавров) получили право на обучение по госзаказу, а 28 539 (5 708) - на платной основе.

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