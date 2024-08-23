https://news.day.az/society/1683604.html В Агсу задержана наркокурьерша - ФОТО
В Агсу задержана наркокурьерша - ФОТО
Сотрудниками Агсуинского Районного управления полиции задержана 54-летняя Тарана Мамедова, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, у нее было обнаружено 3 кг 500 г марихуаны и героина.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Т.Мамедовой избрана мера пресечения в виде ареста.
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