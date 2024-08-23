Предупреждение родителям от дорожной полиции

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к родителям несовершеннолетних детей, не имеющих водительских прав.

Как передает Day.Az, в ведомстве сообщили, что несмотря на неоднократные предупреждения, вождение автомобиля несовершеннолетними втайне, а в некоторых случаях в присутствии родителей, вызывает серьезную обеспокоенность.

"Некоторые родители полагают, что научили своих детей управлять транспортным средством, и что ребенок готов ко всему. Однако граждане забывают, что их дети, не знающие правил дорожного движения, ничего не смогут сделать в экстремальных ситуациях, а также о том, насколько серьезен данный вопрос.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к родителям, доверяющим автомобиль своим несовершеннолетним детям, и сообщает им, что данный поступок является грубым нарушением правил дорожного движения, а заодно еще раз напоминает, что этот неверный шаг может привести к трагическим последствиям", - говорится в заявлении.

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