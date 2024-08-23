АЖД о важности железной дороги Горадиз-Агбенд

Проект железной дороги Горадиз-Агбенд имеет стратегическое значение как с точки зрения международных линий коммуникации, так и с точки зрения внутренней логистики.

Об этом сообщил в пятницу Day.Az заведующий отделом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Фаяз Рустамов.

Он отметил, что благодаря оптимизации внутренней логистики будет обеспечен быстрый и надежный доступ продукции, производимой в Азербайджане, на международные рынки, что окажет большое влияние на экономику страны.

"Это еще больше усиливает роль Азербайджана как транзитной страны и способствует процессам мира и стабильности в регионе. Данный проект имеет большой потенциал для физического присоединения Азербайджана к Нахчывану, а также для того, чтобы наша страна стала одним из основных путей между Европой и Азией", - добавил он.

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