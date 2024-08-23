Вниманию тех, кто собирается посетить освобожденные территории

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к лицам, допущенным на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что лица, допущенные на освобожденные от оккупации территории, должны соблюдать следующие требования:

- постоянно иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- выполнять законные указания сотрудника полиции относительно предъявления документов, осмотра личных вещей и автомобиля и т.д.;

- незамедлительно сообщать в службу "102" МВД о технической неисправности, возникшей в автомобиле, аварии, с которой он столкнулся, пожаре, взрыве и других происшествиях, обнаруженном оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и других предметах;

- не отклоняться от заранее определенного маршрута и двигаться альтернативными путями;

- не трогать предметы неизвестного происхождения;

- не проводить видео-и фотосъемку военной техники и военных объектов;

- не принимать от любого лица посылки, сумки и предметы неизвестного происхождения;

- не ставить палатки, разводить костры, входить в водоем без согласия соответствующих органов;

- соблюдать чистоту на маршруте движения и в местах своего нахождения, выбрасывать бытовые отходы строго в урны;

- не оставаться (ночевать) на территории прибытия сверх разрешенного времени;

- нельзя проносить на территорию алкоголь, психотропные, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, оружие любого вида;

- не содействовать или иным образом создавать условия для перемещения на территорию лиц, не имеющих соответствующего разрешения.

Упоминается, что лица, нарушившие указанные требования, немедленно выводятся с территории, лишаются разрешения работать в системе портала, а также привлекаются к административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

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