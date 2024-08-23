Вниманию тех, кто собирается посетить освобожденные территории
Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к лицам, допущенным на освобожденные от оккупации территории.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что лица, допущенные на освобожденные от оккупации территории, должны соблюдать следующие требования:
- постоянно иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- выполнять законные указания сотрудника полиции относительно предъявления документов, осмотра личных вещей и автомобиля и т.д.;
- незамедлительно сообщать в службу "102" МВД о технической неисправности, возникшей в автомобиле, аварии, с которой он столкнулся, пожаре, взрыве и других происшествиях, обнаруженном оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и других предметах;
- не отклоняться от заранее определенного маршрута и двигаться альтернативными путями;
- не трогать предметы неизвестного происхождения;
- не проводить видео-и фотосъемку военной техники и военных объектов;
- не принимать от любого лица посылки, сумки и предметы неизвестного происхождения;
- не ставить палатки, разводить костры, входить в водоем без согласия соответствующих органов;
- соблюдать чистоту на маршруте движения и в местах своего нахождения, выбрасывать бытовые отходы строго в урны;
- не оставаться (ночевать) на территории прибытия сверх разрешенного времени;
- нельзя проносить на территорию алкоголь, психотропные, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, оружие любого вида;
- не содействовать или иным образом создавать условия для перемещения на территорию лиц, не имеющих соответствующего разрешения.
Упоминается, что лица, нарушившие указанные требования, немедленно выводятся с территории, лишаются разрешения работать в системе портала, а также привлекаются к административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
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