Какой будет погода в Азербайджане завтра?

24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны осадки, грозы. Местами возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет слабый туман. В горных и предгорных районах будет временами усиливаться восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 34-39°, в горах ночью 15-20°, днем 22-27° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!