В Азербайджане обьявлено желтое предупреждение

24-26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана будет дуть восточный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/сек.

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