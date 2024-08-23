https://news.day.az/society/1683698.html В Азербайджане обьявлено желтое предупреждение
В Азербайджане обьявлено желтое предупреждение
24-26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана будет дуть восточный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/сек.
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