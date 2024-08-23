https://news.day.az/society/1683704.html Гидрометцентр предупреждает
Гидрометцентр предупреждает
24-26 августа в районах Азербайджана, преимущественно в горных районах ожидаются переменные дожди и грозы.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Отмечено, что возможны кратковременные ливни, град.
Возможно повышение уровня воды в реках.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре