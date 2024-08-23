Гидрометцентр предупреждает

24-26 августа в районах Азербайджана, преимущественно в горных районах ожидаются переменные дожди и грозы.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечено, что возможны кратковременные ливни, град.

Возможно повышение уровня воды в реках.

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