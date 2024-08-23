Хорошая новость для родителей школьников

Хорошие новости для родителей школьников Азербайджана. Уже с завтрашнего дня в Бакинском швейном доме (БШД) будут снижены цены на школьную форму.

Как сообщили Day.Az в БШД, брюки и юбки, которые в этом году продавались за 25 манатов, теперь стоят 20 манатов.

"С завтрашнего дня цена на школьные рубашки-поло будет снижена с 15 манатов до 12 манатов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, БШД предоставляет на школьную форму своего производства гарантию - один год.

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