https://news.day.az/society/1683711.html Хорошая новость для родителей школьников
Хорошая новость для родителей школьников
Хорошие новости для родителей школьников Азербайджана. Уже с завтрашнего дня в Бакинском швейном доме (БШД) будут снижены цены на школьную форму.
Как сообщили Day.Az в БШД, брюки и юбки, которые в этом году продавались за 25 манатов, теперь стоят 20 манатов.
"С завтрашнего дня цена на школьные рубашки-поло будет снижена с 15 манатов до 12 манатов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, БШД предоставляет на школьную форму своего производства гарантию - один год.
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