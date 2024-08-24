Проливные дожди и грозы

По состоянию на 10:00 24 августа на территории Азербайджана погода была преимущественно без осадков, однако вечером и ночью местами наблюдались грозы и проливные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Загатале составило 18 мм, Сарыбаше (Гах) - 16 мм в, в Балакене -15 мм ,в Хыналыге, Хачмазе, Исмайыллы, Евлахе, Мингячевире, Сабирабаде, Шеки, Гусаре - 2 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 36 градусов, в Нахчыванской АР - 40, в низменных районах - 39, в горных районах - до 30 градусов тепла.

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