В Баку обнаружили крупную змею

Возле станции метро "Ази Асланов" в Баку найдена черная змея крупного размера.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на очевидицу, которая предоставила кадры в редакцию.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

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