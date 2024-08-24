https://news.day.az/society/1683892.html В Баку обнаружили крупную змею - ВИДЕО
В Баку обнаружили крупную змею - ВИДЕО
Возле станции метро "Ази Асланов" в Баку найдена черная змея крупного размера.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на очевидицу, которая предоставила кадры в редакцию.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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