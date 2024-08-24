Сколько студентов поступило в Карабахский университет?

Первый набор студентов в Карабахский университет, созданный в 2023 году, был успешным.

Как передает в субботу Day.Az, об этом говорится в сообщении университета.

Было отмечено, что, по данным Государственного экзаменационного центра, план приема студентов на уровень бакалавриата университета на 2024/2025 учебный год практически полностью заполнен.

По I группе специальностей по 6 специальностям (преподавание математики, инженер электрики и электроники, гражданское строительство, компьютерная инженерия, инженер логистики и транспортных технологий, инженер мехатроники и робототехники) в Карабахский университет поступило в общей сложности 290 студентов. Средний балл приема по этой группе составил 475,5. Самый высокий результат в университете по данной группе был зафиксирован по специальности учитель математики с 659,9 баллами. А 1 абитуриент, ставший победителем Олимпиады, был принят на специальность инженер электрики и электроники университета вне конкурса.

По II группе специальностей в университет поступило 330 студентов по 7 специальностям (международная торговля и логистика, государственное и муниципальное управление, Ээкономика, финансы, менеджмент, бухгалтерский учет, организация туристической работы). Средний балл приема в этой группе составил 396,7. Самый высокий результат в университете по данной группе был зафиксирован по специальности финансы - 641,7 балла. Отметим также, что проходной балл по специальности финансы в университете составил 500,5.

По III группе специальностей по 6 специальностям (преподавание азербайджанского языка и литературы, преподавание в начальных классах, преподавание иностранных языков (английский язык), международные отношения, юриспруденция, история) в Карабахский университет поступило в общей сложности 330 студентов. Средний балл приема по этой группе составил 531,3. Самый высокий результат в университете по данной группе был зафиксирован по специальности юриспруденция - 683,8 балла.

Отметим, что проходной балл по специальности юриспруденция в университете составил 609,4, а по специальности преподавание иностранных языков (английский язык) - 538,7.

По IV группе специальностей по 1 специальности (психология) в Карабахский университет поступило 30 студентов. А средний балл приема студентов по этой специальности составил 470,0. Наивысший результат -570,6 балла.

В целом, из 980 студентов, поступивших в Карабахский университет по I-IV группам специальностей, средний балл приема составил 467,6.

По V группе специальностей, требующих сдачи экзаменов по выявлению особых способностей по 7 специальностям (преподавание музыки (фортепиано, виолончель, кларнет, тар, кяманча, саз, барабан, аккордеон), декоративно-прикладное искусство (художественное ткачество, керамика), дизайн (дизайн интерьера, графический дизайн, дизайн одежды), инструментальное исполнение (фортепиано, виолончель, кларнет), по инструментальному исполнительству (тар, кяманча, саз, барабан, аккордеон), вокальному искусству (ханенде), вокальному искусству (национальный вокал)) в Карабахский университет поступило в общей сложности 124 студента.

Отметим, что 101 абитуриент был принят в Карабахский университет с результатом выше 600 баллов. Всего в первый учебный год на уровне бакалавриата университета будет осуществляться подготовка кадров по 27 специальностям.

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