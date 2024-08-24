Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 25 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 28-32° тепла, атмосферное давление - 756 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 %, днем 50-55 %.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах молнии, кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 20-25° тепла.

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