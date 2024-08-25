https://news.day.az/society/1683995.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахы зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 единицы.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Подземные толчки были зарегистрированы в 07:29 в 28 км западнее станции Гобустан.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, толчки не ощущалось.
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