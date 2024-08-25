В Азербайджане произошло землетрясение

В Шамахы зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 единицы.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Подземные толчки были зарегистрированы в 07:29 в 28 км западнее станции Гобустан.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, толчки не ощущалось.

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