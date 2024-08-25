Сегодня водители такси будут сдавать экзамен

25 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит тестовый экзамен для водителей легковых автомобилей такси, прошедших специальную подготовку.

Как сообщили Day.Az в центре, для того, чтобы сдать экзамен, зарегистрировались 1415 человек.

Экзамен будет проведен в две смены в 10.00 и 13.00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ по адресу: Бинагадинский районе, улица С.С.Ахундова, 108, и продлится 1 час.

Участники экзамена смогут ознакомиться с результатами после завершения экзамена или истечения времени, отведенного для экзамена. Результаты также будут размещены на следующий день на сайте ГЭЦ.

На экзамене необходимо иметь при себе пропускной лист и удостоверение личности. В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

На тестовом экзамене будут представлены 20 заданий, охватывающих специальную подготовительную программу, определенную Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по нормативно-правовым актам, регулирующим этическое поведение водителей и перевозку пассажиров автомобильным транспортом.

Правильный ответ на одно задание оценивается в 1 балл. Неправильные ответы не влияют на результаты правильных ответов. Лица, набравшие десять и более баллов, считаются успешно сдавшими экзамен и им будут вручены свидетельства сроком на 7 лет.

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